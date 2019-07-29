2019-07-29T18:30:24+03:00
Происшествия

МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров в Сибири

Привлеченных на данный момент сил и средств недостаточно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МЧС намерено увеличить группировку по тушению лесных пожаровМЧС намерено увеличить группировку по тушению лесных пожаровФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Министерство по чрезвычайным ситуациям России увеличит группировку по тушению лесных пожаров в Сибири. Привлеченных на настоящий момент сил и средств недостаточно для локализации и ликвидации возгорания. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

"Принято решение об увеличении группировки, в первую очередь группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС", - сообщили в ведомстве.

В планах усилить не только наземную, но и воздушную группировки. Также формируются планы по привлечению авиации и спасателей. По словам Чуприяна, для тушения пожаров только в трех регионах страны понадобится около 15 тысяч человек.

"Стоит задача в ближайшее время локализовать и ликвидировать пожары", - цитирует ТАСС замминистра.

Сайт kp.ru писал, что к 29 июля огнем охвачено почти три миллиона гектаров тайги. Пожары не представляют угрозы для населенных пунктов, но дым серьезно сказывается на качестве жизни в сибирских городах.

Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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