Туристка оказалась в центре бандитской перестрелки и погибла

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-29T18:45:18+03:00

Изменить размер текста: A A

28 июля во французском городе Ольюль, расположенном на Лазурном Берегу, произошла бандитская перестрелка. Двое мужчин, учинившие разборки, скончались на месте. Им было 29 и 30 лет. Оба ранее судимы. По данным полиции, ранее преступники были причастны к торговле наркотиками.

В центре перестрелки случайно оказалась пожилая пара в возрасте около 60 лет. Это были туристы, которые купили в Ольюле дом и приехали во Францию на каникулы. Они спокойно ехали на скутере по трассе. Когда пара проезжала автозаправочную станцию, там началась перестрелка. Несколько пуль попали женщине спину. От полученных ранений она скончалась на месте. Муж туристки, сидевший за рулем скутера, получил пулю в плечо. К счастью, ему удалось выжить. Сейчас мужчина находится в больнице в Тулоне, передает издание The Sun.

- Пара оказалась не в том месте не в то время. – так прокомментировал инцидент представитель правоохранительных органов.

Личности пострадавших пока не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU