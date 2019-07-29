2019-07-29T19:13:37+03:00
Политика

Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане

Совместные маневры будут отработаны до конца текущего года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ВМС России и Ирана проведут совместные военно-морские ученияВМС России и Ирана проведут совместные военно-морские ученияФото: REUTERS
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Военно-морские силы России и Ирана проведут совместные учения в Индийском океане и регионе Персидского залива. Об этом сообщил командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Мы договорились о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года", — сказал он.

По словам контр-адмирала, маневры будут отработаны в самое ближайшее время. Также допускается возможность проведений военных учений в регионе Ормузского пролива, соединяющем Персидский и Оманский заливы, передает агентства IRNA.

Сайт kp.ru писал, что несколько недель назад обстановка в регионе серьезно обострилась. Причиной стало задержание британского танкера иранскими пограничниками. После данного инцидента США предложили создать коалицию по обеспечению безопасного судоходства в Персидском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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