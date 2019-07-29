МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-29T19:30:38+03:00

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Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ предупредил россиян о повышенной активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия. В связи с извержением в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.

"На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна; объявлен "желтый" уровень опасности", - говорится в сообщении на странице ДСКЦ в Twitter.

Дипломаты уточняют, что возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов.

Напомним, что Этна является крупнейшим действующим вулканом на территории Европы. Сайт kp.ru писал, что несколько месяцев назад он уже извергался. Тогда никакой угрозы для туристов и местных жителей также не было. Из-за повышенной облачности они узнавали о сложившейся ситуации лишь из новостей. Аэропорт в Катании также работал без перебоев.

ИСТОЧНИК KP.RU