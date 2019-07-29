2019-07-29T20:37:38+03:00
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августа

Совет по правам человека уже пообещал направить на акцию своих наблюдателей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэрия предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августаМэрия предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августаФото: REUTERS
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Мэрия Москвы согласовала место и время проведения митинга 3 августа. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Либертарианская партия подала заявку на проведение акции еще на прошлой неделе. Митинг должен состояться на проспекте Академика Сахарова с 14.00 до 16.00

"Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно", - цитирует РИА Новости Федотова.

Тем временем, член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов заявил, что ответ мэрии его не устроил. Согласно посту в микроблоге политика в Twitter, в ближайшее время состоятся переговоры заявителей с администрацией города.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Москве состоялся несанкционированный митинг. Было задержано свыше 1070 нарушителей, большая часть которых - иногородние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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