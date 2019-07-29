2019-07-29T20:42:06+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек

Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем и улетело в кювет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Авария произошла в ночь на понедельник, 29 июля, близ города ПлевляАвария произошла в ночь на понедельник, 29 июля, близ города ПлевляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Черногории произошло столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем марки Mercedes. В результате аварии пострадал 41 человек.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 29 июля, в районе города Плевля. Автобус следовал в сербский Врбас из черногорского Никшича, когда в него влетела легковушка. От удара многотонное транспортное средство съехало в кювет и несколько раз перевернулось.

Более 40 человек пострадали в аварии с автобусом

Более 40 человек пострадали в аварии с автобусом

В больницу были доставлены 26 человек, в их числе граждане Черногории и Сербии. Наиболее тяжелые травмы получили водители. Согласно данным телеканала RTCG, несколько десятков жителей Плевли прямо ночью пришли в больницу, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее еще одно крупное ДТП с автобусом произошло в Турции. Пострадали 25 туристов из Польши и Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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