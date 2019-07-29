Россия показала ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия продемонстрировала Организации Объединенных Наций свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.
Документ был представлен в рамках повестки дня о "предотвращении вооруженных конфликтов".
"Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее <...> концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи", - цитирует РИА Новости дипломата.
Сайт kp.ru писал, что речь идет о долгосрочной программе по нормализации обстановки на Ближнем Востоке. В концепции прописывается сокращение иностранного военного присутствия в регионе, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и создание международной организации.
Документ уже презентован представителям ряда арабских государств, стран-членов "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и БРИКС.
ИСТОЧНИК KP.RU