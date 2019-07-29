Россия показала ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе

СЕГОДНЯ 21:12 2019-07-29T21:12:15+03:00

Концепцию распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Документ был распространен в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее

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Россия продемонстрировала Организации Объединенных Наций свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

Документ был представлен в рамках повестки дня о "предотвращении вооруженных конфликтов".

"Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее <...> концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи", - цитирует РИА Новости дипломата.

Сайт kp.ru писал, что речь идет о долгосрочной программе по нормализации обстановки на Ближнем Востоке. В концепции прописывается сокращение иностранного военного присутствия в регионе, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и создание международной организации.

Документ уже презентован представителям ряда арабских государств, стран-членов "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и БРИКС.

ИСТОЧНИК KP.RU