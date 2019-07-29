Вучич поблагодарил россиян за подаренные Сербии бронетранспортеры

СЕГОДНЯ 21:27 2019-07-29T21:27:07+03:00

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Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил российский народ, а также главу РФ Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу за подаренные республике бронетранспортеры. Речь идет о десяти боевых разведывательных дозорных машин (БРДМ-2), поставки которых завершились накануне.

"Мы, уважая нормы международного права, в соответствии с договорными обязательствами Сербии и России, смогли доставить машины на территорию Сербии", - сказал президент.

Вучич подчеркнул, что поставки российской техники существенно повысили боеготовность Вооруженных сил Сербии, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что несколько месяцев назад спецназ самопровозглашенного Косово вторгся на север Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью. Сербы встретили силовиков баррикадами, произошли столкновения со стрельбой. Среди задержанных и раненных оказался российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Вооруженные силы Сербии были приведены в состояние полной боевой готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU