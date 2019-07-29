В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд. В четверг, 25 июля, столбики термометров в Ботаническом саду Кембриджа поднялись до 38,7 градуса по Цельсию.
Такие температуры здесь фиксируются впервые за все время существования метеорологических наблюдений. Последний рекорд был поставлен в августе 2003 года, когда воздух в Соединенном Королевстве прогрелся до 38,5, передает ТАСС со ссылкой на британских синоптиков.
Сайт kp.ru писал, что сейчас на территории практически всей Европы установилась аномально жаркая погода. Так, например, в Париже температура достигает 42,6 градуса, в Нидерландах - 40,4. Также от жары изнывают жители Бельгии и Германии.
Опасная ситуация сложилась и в Японии, где только за минувшие сутки с тепловым ударом были госпитализированы свыше 400 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU