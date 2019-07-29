2019-07-29T22:11:45+03:00
Политика

Двое американских военных погибли в Афганистане

Об убийстве солдат сообщили в пресс-службе миссии НАТО в республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Афганистане убили двух военнослужащих СШАВ Афганистане убили двух военнослужащих СШАФото: REUTERS
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В Афганистане были убиты двое американских военнослужащих. Оба погибли в понедельник, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе миссии НАТО в Исламской Республике "Решительная поддержка".

На сайте операции уточнили, что политика министерства обороны Соединенных Штатов запрещает разглашать имена погибших солдат в течение суток после уведомления ближайших родственников об их смерти. Обстоятельства убийства военнослужащих пока также не сообщаются.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее жертвой боевиков в Афганистане стал еще один американский солдат. Кроме того, двое граждан США погибли в республике в июне.

Операция "Решительная поддержка" проводится с 2015 года. В ней принимают участие около 15,5 тысяч солдат вооруженных сил США и 7,5 тысяч военнослужащих из других стран НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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