Япония хочет стать партнером программы создания истребителей F-35

СЕГОДНЯ 22:25 2019-07-29T22:25:40+03:00

В США опасаются, что это приведет к появлению напряженности в международной производственной базе

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Япония хочет стать полноправным партнером программы создания американских истребителей пятого поколения F-35. Соответствующее письмо было направлено министерством обороны страны в Пентагон. Представители ведомства попросили американских коллег предоставить сведения о том, как Токио может перейти из разряда клиента в партнеры.

На настоящий момент существует два уровня участия в программе создания истребителей. К первому относятся страны, ставшие партнерами одними из первых - это США, Турция, Великобритания, Дания, Италия, Австралия, Канада, Нидерланды и Норвегия. Все остальные - клиенты, которые присоединились к программе позднее.

Рассмотрение просьбы японцев состоится во время встречи заместителя главы Минобороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд с представителями "страны восходящего солнца". Ожидается, что Пентагон откажет Токио из-за опасений создания напряженности в международной производственной базе, ведь другие государства могут также захотеть присоединиться к программе, передает Defense News.

Тем временем, Турция может покинуть девятку стран-партнеров. Сайт kp.ru писал, что Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы в наказание за покупку российских ЗРК С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU