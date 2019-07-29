В Совфеде оценили идею команды Зеленского создать русскоязычный канал

СЕГОДНЯ 22:40 2019-07-29T22:41:03+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров со скептицизмом отнесся к идее команды президента Украины Владимира Зеленского создать государственный русскоязычный телеканал.

Сайт kp.ru писал, что в офисе главы государства ранее рассказали о планах начать "борьбу за умы" жителей Донбасса, Крыма и даже России. Телеканал будет выпускать контент, рассчитанный на русскоязычную аудиторию по всему миру, и пропагандировать украинские ценности.

"Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг", - сказал Джабаров.

Он напомнил, что у Киева есть и другие проблемы, которыми стоит заняться до наступления зимы, а любая пропаганда против России будет в любом случае воспринята негативно, передает телеканал RT.

ИСТОЧНИК KP.RU