2019-07-29T22:56:17+03:00
Происшествия

В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 заключенных

Причиной смерти большинства преступников стало удушье, еще 16 человек обезглавили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 50 человек погибли во время драки двух банд в тюрьмеБолее 50 человек погибли во время драки двух банд в тюрьмеФото: REUTERS
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В тюрьме муниципалитета Альтамира штата Пара на севере Бразилии вспыхнули беспорядки. Причиной массовой драки стали разбирательства между членами противоборствующих преступных группировок.

Тревога была объявлена утром в понедельник, 29 июля. Заключенные взяли в заложники двух сотрудников тюрьмы и устроили пожар в одном из бараков. В ходе беспорядков погибли 52 человека. Причиной смерти большинства из них стало именно удушье, еще 16 заключенных нашли обезглавленными.

К настоящему моменту ситуацию удалось взять под контроль. Захваченные осужденными сотрудники пенитенциарного учреждения освобождены, передает Globo.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в тюрьме другого бразильского штата также произошли волнения. Жертвами бунта стали не менее 15 человек, десятки заключенных получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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