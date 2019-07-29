В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 заключенных
В тюрьме муниципалитета Альтамира штата Пара на севере Бразилии вспыхнули беспорядки. Причиной массовой драки стали разбирательства между членами противоборствующих преступных группировок.
Тревога была объявлена утром в понедельник, 29 июля. Заключенные взяли в заложники двух сотрудников тюрьмы и устроили пожар в одном из бараков. В ходе беспорядков погибли 52 человека. Причиной смерти большинства из них стало именно удушье, еще 16 заключенных нашли обезглавленными.
К настоящему моменту ситуацию удалось взять под контроль. Захваченные осужденными сотрудники пенитенциарного учреждения освобождены, передает Globo.
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в тюрьме другого бразильского штата также произошли волнения. Жертвами бунта стали не менее 15 человек, десятки заключенных получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU