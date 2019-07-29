2019-07-30T00:11:41+03:00
Экономика

Financial Times: Россия создала передовую систему налогообложения

Журналист газеты восхитился технологиями, которыми пользуется российская ФНС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Автор статьи подчеркивает, что сейчас введенная ФНС система скорее сфокусирована на обеспечении выплат НДС розничными торговцамиАвтор статьи подчеркивает, что сейчас введенная ФНС система скорее сфокусирована на обеспечении выплат НДС розничными торговцамиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В России действует передовая система налогообложения, а Федеральная налоговая служба в работе пользуется цифровыми технологиями, которые в других странах только начинают внедрять для борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

Об этом пишет журналист британской газеты Financial Times Крис Джайлс. Он отмечает, что до внедрения новой системы разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России составляла около 20%, а в Великобритании – 9,1 процента, теперь же этот показатель в нашей стране, по его данным, снизился до одного процента.

Обозреватель уточняет, что добиться таких результатов удалось благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании отправляют данные каждого счета-фактуры. А кассы ретейлеров связаны с этими центрами, поэтому теперь можно проверить любой счет в режиме онлайн и убедиться в том, что необходимая сумма НДС перечислена. Крис Джайлс также пишет, что российское правительство внедряет эту систему и для самозанятых. По его мнению, результаты превосходят все ожидания, потому что соблюдение правил избавляет от проблем с налоговой.

«Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», - подчеркивает автор статьи.

Ранее о нововведениях в налоговой системе России в большом интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конгрессмены призвали Трампа «немедленно» ввести новые санкции против России
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Порошенко
Жертвами стрелка в Калифорнии стали двое детей и молодой человек
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 заключенных
В Совфеде оценили идею команды Зеленского создать русскоязычный канал
Япония хочет стать партнером программы создания истребителей F-35
Двое американских военных погибли в Афганистане
В администрации Зеленского назвали способ "возвращения" Крыма
В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
Вучич поблагодарил россиян за подаренные Сербии бронетранспортеры
Россия показала ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
Свыше 400 жителей Японии госпитализированы из-за аномальной жары
В ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августа
Порошенко отказался от государственной охраны
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии
МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника