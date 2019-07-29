Financial Times: Россия создала передовую систему налогообложения

29 Июль 23:57 2019-07-30T00:11:41+03:00

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В России действует передовая система налогообложения, а Федеральная налоговая служба в работе пользуется цифровыми технологиями, которые в других странах только начинают внедрять для борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

Об этом пишет журналист британской газеты Financial Times Крис Джайлс. Он отмечает, что до внедрения новой системы разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России составляла около 20%, а в Великобритании – 9,1 процента, теперь же этот показатель в нашей стране, по его данным, снизился до одного процента.

Обозреватель уточняет, что добиться таких результатов удалось благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании отправляют данные каждого счета-фактуры. А кассы ретейлеров связаны с этими центрами, поэтому теперь можно проверить любой счет в режиме онлайн и убедиться в том, что необходимая сумма НДС перечислена. Крис Джайлс также пишет, что российское правительство внедряет эту систему и для самозанятых. По его мнению, результаты превосходят все ожидания, потому что соблюдение правил избавляет от проблем с налоговой.

«Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», - подчеркивает автор статьи.

Ранее о нововведениях в налоговой системе России в большом интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU