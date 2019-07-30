Космический грузовик «Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане

СЕГОДНЯ 02:04 2019-07-30T02:33:07+03:00

"Прогресс МС-11" был запущен на орбиту на ракете "Союз-2.1а" 4 апреля с космодрома Байконур Фото: скрин с видео

Момент его разрушения в атмосфере снял с борта МКС американский астронавт Ник Хейг [фото]

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В понедельник, 29 июля, отработавший грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции (МКС), после чего он был сведен с орбиты и почти полностью сгорел в плотных слоях атмосферы. Несгоревшие обломки аппарата упали в южной части Тихого океана.

Момент разрушения космического грузовика в атмосфере снял с борта МКС американский астронавт Ник Хейг. Снимок он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут – мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», - так астронавт NASA подписал изображение.

Астронавт NASA с борта МКС сфотографировал разрушение корабля «Прогресс». Фото: Twitter/AstroHague

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Прогресс МС-11» стал самым быстрым в мире транспортным грузовым кораблем. Он был запущен с космодрома Байконур 4 апреля и выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1а» по сверхбыстрой схеме. Полет «грузовика» к МКС длился всего три часа и 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU