Космический грузовик «Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане
В понедельник, 29 июля, отработавший грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции (МКС), после чего он был сведен с орбиты и почти полностью сгорел в плотных слоях атмосферы. Несгоревшие обломки аппарата упали в южной части Тихого океана.
Момент разрушения космического грузовика в атмосфере снял с борта МКС американский астронавт Ник Хейг. Снимок он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут – мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», - так астронавт NASA подписал изображение.
Астронавт NASA с борта МКС сфотографировал разрушение корабля «Прогресс». Фото: Twitter/AstroHague
Напомним, как писал сайт kp.ru, «Прогресс МС-11» стал самым быстрым в мире транспортным грузовым кораблем. Он был запущен с космодрома Байконур 4 апреля и выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1а» по сверхбыстрой схеме. Полет «грузовика» к МКС длился всего три часа и 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU