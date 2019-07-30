2019-07-30T04:16:39+03:00
В мире

Число жертв тюремного бунта в Бразилии возросло до 57

Силовики несколько часов не могли попасть в помещение, где подрались заключенные
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Силовики несколько часов не могли попасть в помещение, где произошел бунтСиловики несколько часов не могли попасть в помещение, где произошел бунтФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В результате беспорядков, вспыхнувших накануне в одной из бразильских тюрем, погибли как минимум 57 заключенных. Ранее сообщалось о 52 жертвах массовой драки заключенных.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в понедельник, 29 июля, содержащиеся в тюрьме муниципалитета Альтамира штата Пара на севере Бразилии преступники взяли в заложники двух охранников и устроили пожар в одном из бараков.

Беспорядки продолжались несколько часов – до полудня (18.00 мск), и все это время силовики не могли попасть в помещения, где происходила резня, поэтому установить точное число жертв было невозможно. Захваченных арестантами сотрудников тюрьмы удалось освободить.

Еще накануне стало известно, что 16 человек были обезглавлены, остальные скончались от отравления угарным газом. Позже в главном управлении пенитенциарной системы штата Пара (Susipe) рассказали, что от удушья умер 41 человек, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пакистане разбился военный самолет, погибли 17 человек
Очередная стрельба в США: убиты пять человек, двое ранены
На Украине назвали имя нового спикера Верховной рады
В госдепе США все еще не знают, когда будут введены санкции против Турции из-за С-400
Космический грузовик «Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане
Конгрессмены призвали Трампа «немедленно» ввести новые санкции против России
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Порошенко
Financial Times: Россия создала передовую систему налогообложения
Жертвами стрелка в Калифорнии стали двое детей и молодой человек
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 заключенных
В Совфеде оценили идею команды Зеленского создать русскоязычный канал
Япония хочет стать партнером программы создания истребителей F-35
Двое американских военных погибли в Афганистане
В администрации Зеленского назвали способ "возвращения" Крыма
В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
Вучич поблагодарил россиян за подаренные Сербии бронетранспортеры
Россия показала ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
Свыше 400 жителей Японии госпитализированы из-за аномальной жары
В ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августа
Порошенко отказался от государственной охраны
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии
МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника