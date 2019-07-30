Число жертв тюремного бунта в Бразилии возросло до 57

СЕГОДНЯ 04:01 2019-07-30T04:16:39+03:00

Силовики несколько часов не могли попасть в помещение, где произошел бунт Фото: REUTERS

Силовики несколько часов не могли попасть в помещение, где подрались заключенные

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В результате беспорядков, вспыхнувших накануне в одной из бразильских тюрем, погибли как минимум 57 заключенных. Ранее сообщалось о 52 жертвах массовой драки заключенных.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в понедельник, 29 июля, содержащиеся в тюрьме муниципалитета Альтамира штата Пара на севере Бразилии преступники взяли в заложники двух охранников и устроили пожар в одном из бараков.

Беспорядки продолжались несколько часов – до полудня (18.00 мск), и все это время силовики не могли попасть в помещения, где происходила резня, поэтому установить точное число жертв было невозможно. Захваченных арестантами сотрудников тюрьмы удалось освободить.

Еще накануне стало известно, что 16 человек были обезглавлены, остальные скончались от отравления угарным газом. Позже в главном управлении пенитенциарной системы штата Пара (Susipe) рассказали, что от удушья умер 41 человек, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU