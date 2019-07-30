В Пакистане разбился военный самолет, погибли 17 человек

СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-30T04:50:05+03:00

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В Пакистане потерпел крушение военный самолет, в результате погибли не менее 17 человек. Об этом в ночь на вторник, 30 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанских Вооруженных Сил.

Воздушное судно выполняло тренировочный полет над городом Равалпинди, расположенном на севере страны, и по невыясненным пока причинам рухнуло в районе жилого квартала. После падения самолет загорелся, пламя охватило несколько зданий. К этому часу пожар уже удалось потушить.

Уточняется, что на борту в момент падения находилось пять человек, все военнослужащие погибли. Также жертвами крушения стали 12 гражданских лиц на земле, пострадали более десяти горожан.

Работы на месте катастрофы продолжаются. Пакистанские военные начали расследование причин падения своего самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU