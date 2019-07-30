Сенаторы предложили внести в проект оборонного бюджета США санкции против госдолга России

СЕГОДНЯ 05:02 2019-07-30T05:20:24+03:00

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Два американских сенатора – демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и республиканец от штата Флорида Марко Рубио предложили внести в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год (он начнется в Америке уже 1 октября) их совместный законопроект, предусматривающий санкции в отношении суверенного долга России.

Разработанный Холеном и Рубио документ называется DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act – закон «О защите выборов путем установления красных линий»). Вот его законодатели, представляющие обе партии, и предлагают внести в до сих пор не принятый окончательный вариант оборонного бюджета.

В письме сенаторов, направленном ими руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса говорится, что они «настоятельно призывают» внести в итоговый проект бюджета «положения, которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Палата представителей конгресса уже одобрила поправку к проекту оборонного бюджета о санкциях против госдолга России.

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ИСТОЧНИК KP.RU