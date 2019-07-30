Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия арабским странам

СЕГОДНЯ 05:59 2019-07-30T06:13:44+03:00

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В понедельник, 29 июля, американские сенаторы не смогли преодолеть президентское вето на резолюции, запрещающие продавать оружие арабским странам без согласия конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на три уже одобренных конгрессменами резолюции, заявив, что они не только наносят ущерб отношениям Вашингтона с союзниками, но и «ослабят глобальную конкурентоспособность Америки».

Демократы в сенате, выступающие против этого решения главы Белого дома, не смогли набрать необходимое для преодоления президентского вето голосов (нужны две трети, то есть, 67 голосав), передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по американским законам, Пентагон обязан уведомлять конгресс о планах продажи оружия другим странам. Однако в конце мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты продадут Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ оружие на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов без согласия конгресса. Он уточнил, что вооружения будут направлены «на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров».

ИСТОЧНИК KP.RU