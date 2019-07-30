В России снова предложили заблокировать BlaBlaCar

СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-30T06:46:08+03:00

Организация «Общероссийское объединение пассажиров» считает, что сервис поиска попутчиков и некоторые другие ресурсы сотрудничают с нелегальными перевозчиками

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Общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» (ООП) предложила заблокировать в нашей стране сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и некоторые популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов из-за того, что они, по мнению авторов инициативы, сотрудничают с нелегальными перевозчиками.

Письмо с таким предложением за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму еще 25 июля, сообщает газета «Известия», которой удалось ознакомиться с этим документом. Организация предлагает закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имён и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с «осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».

ООП уже и предварительный список таких «недобросовестных ресурсов» составила, в него вошли 229 сайтов. Кроме сервиса BlaBlaCar, в перечень вошли «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и другие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в России уже неоднократно звучали призывы закрыть популярный французский сервис поиска попутчиков, однако пока эта идея не получила поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU