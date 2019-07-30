2019-07-30T07:18:28+03:00
Происшествия

В Гонконге столкнулись два автобуса, пострадали 77 человек

Авария произошла у моста Ting Kau, на месте работают спасатели и медики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Двухэтажный автобус на улице ГонконгаДвухэтажный автобус на улице ГонконгаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ранним утром во вторник, 30 июля, в Гонконге произошла авария, в результате которой, по предварительным данным, пострадали 77 человек. У выезда из горного туннеля «Тай Лам» в материковой части китайского города столкнулись два двухэтажных автобуса, сообщает радиостанция RTHK.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и спасатели, прибыли бригады «Скорой помощи». Причины столкновения выясняются.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в марте столкнулись два поезда в метро Гонконга. Авария произошла на красной ветке близ станции «Сентрал» в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. К счастью, тогда обошлось без огромного числа раненых: вагоны в тот момент были пустыми, поэтому пострадали только машинисты: один получил травму ноги, а второй отравился угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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