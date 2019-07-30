Десантники проведут самые масштабные стратегические учения

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-30T07:58:04+03:00

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Воздушно-десантные войска предстоящей осенью проведут самые масштабные учения в своей новейшей истории. В маневрах «Центр-2019», которые намечены на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ.

В Минобороны рассказали, что по сценарию учений крылатой гвардии предстоит совершать перелеты на дальние расстояния, десантироваться на сложных участках и установить контроль и уничтожить расположения условного противника. Еще одной задачей для бойцов ВДВ станет захват полевого аэродрома, на котором приземляются самолеты военно-транспортной авиации

Впервые с советских времен экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся.

Предыдущие учения «вслепую» проходили в 1981 году, пишет газета «Известия».

Ранее военно-морские силы России и Ирана проведут совместные учения в Индийском океане и регионе Персидского залива. Также допускается возможность проведений военных учений в регионе Ормузского пролива, соединяющем Персидский и Оманский заливы.

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ИСТОЧНИК KP.RU