Десантники проведут самые масштабные стратегические учения
Воздушно-десантные войска предстоящей осенью проведут самые масштабные учения в своей новейшей истории. В маневрах «Центр-2019», которые намечены на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ.
В Минобороны рассказали, что по сценарию учений крылатой гвардии предстоит совершать перелеты на дальние расстояния, десантироваться на сложных участках и установить контроль и уничтожить расположения условного противника. Еще одной задачей для бойцов ВДВ станет захват полевого аэродрома, на котором приземляются самолеты военно-транспортной авиации
Впервые с советских времен экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся.
Предыдущие учения «вслепую» проходили в 1981 году, пишет газета «Известия».
Ранее военно-морские силы России и Ирана проведут совместные учения в Индийском океане и регионе Персидского залива. Также допускается возможность проведений военных учений в регионе Ормузского пролива, соединяющем Персидский и Оманский заливы.
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ИСТОЧНИК KP.RU