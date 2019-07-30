"Мне стыдно": На Украине сравнили внешний вид Киева и Москвы

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-30T08:15:29+03:00

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Украинский политолог Андрей Ермолаев начал испытывать стыд за Киев после того, как спустя долгое время посетил Москву. По его мнению, российский город гораздо больше подходит под определение "европейской столицы".

Ермолаев признался, что уже очень давно не ездил в Москву по "внутренним соображениям", но в свой недавний визит успел оценить ее внешний облик. По словам политолога, российская столица более "чистая, приятная и ухоженная", чем Киев, который уступает ей по многим параметрам.

Также в украинском городе наблюдается плохая логистика, проблемы со строительством и странные архитектурные решения.

"Имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев – и мне снова стыдно", - поделился Ермолаев своими впечатлениями на канале "Наш".

Политолог считает, что все проблемы украинской столицы связаны с плохим управлением и отсутствием "разумного генплана". Вместо того, чтобы действовать, чиновники лишь отвлекают внимание народа.

К слову, Москва ранее была признана одним из лучших городов мира. Эксперты проанализировали населенные пункты по 23 критериям, в том числе экономическим, и составили свой топ-10. Сайт kp.ru писал, что возглавил рейтинг Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU