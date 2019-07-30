Шторм «Эрик» в Тихом океане усилился до состояния урагана

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-30T08:37:42+03:00

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Шторм «Эрик», которые образовался в Тихом океане, усилился до состояния урагана. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Пока эпицентр урагана находится в 1,76 тыс. км к востоку от Гавайских островов, он стремительно движется к берегу, удар стихии может прийтись на западное побережье. Скорость движения оценивается примерно в 30 км/ч.

Специалисты оценивают скорость ветра внутри урагана в 120 километров в час, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru сообщал, что тропический шторм "Эрик" сформировался между побережьем Мексики и Гавайскими островами в Тихом океане. Предполагалось, что он достигнет архипелага примерно к пятнице, 2 августа, но к этому времени уже потеряет силу. В последующем прогнозы экспертов не оправдались и скорость ветра усилилась в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU