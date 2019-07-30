Подержанные авто из других регионов будут доставлять покупателю на дом
Популярный сервис по продаже машин «Авто.ру» предложит клиентам новую услугу. Подержанные автомобили из других регионов будут доставлять на дом. Пока география перемещений ограничена сетевыми автодилерами, которые сотрудничают с сервисом, но в будущем ее планируют расширить.
Пометка о возможной доставке авто совсем скоро появится в объявлениях, которые соответствуют всем техническим требованиям.
- Мы запускаем доставку в регионах, и это тот случай, когда рынок сам к нам пришел. Компании Fresh Auto и «Ключавто» уже имеют клиентов на такие услуги, подобные направления стоит развивать. Мы хотим продумать и улучшить этот сервис, - цитирует газета «Известия» слова руководителя коммерческих сервисов и продаж «Авто.ру» Романа Цупера.
Тем не менее, эксперты полагают, что сейчас большого спроса эта услуга не найдет из-за неготовности автомобилистов к покупке «втемную».
- Российский покупатель пока не будет приобретать, что нельзя потрогать, посмотреть лично. Видимо, речь будет идти о небольшой предоплате, которая останется у дилера, если сделка не состоится. Грубо говоря, стоимость доставки. В таком случае все авто дороже 2 млн рублей нужно отсечь. До этого ценового сегмента клиенты не готовы терять деньги. Возможно данный сервис будет популярен в премиальном сегменте, где цена на доставку решительно не ударит по карману потребителя, -полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.
ИСТОЧНИК KP.RU