Подержанные авто из других регионов будут доставлять покупателю на дом

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-30T09:05:07+03:00

Подержанные авто будут доставлять из других регионов прямо к клиенту Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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Популярный сервис по продаже машин «Авто.ру» предложит клиентам новую услугу. Подержанные автомобили из других регионов будут доставлять на дом. Пока география перемещений ограничена сетевыми автодилерами, которые сотрудничают с сервисом, но в будущем ее планируют расширить.

Пометка о возможной доставке авто совсем скоро появится в объявлениях, которые соответствуют всем техническим требованиям.

- Мы запускаем доставку в регионах, и это тот случай, когда рынок сам к нам пришел. Компании Fresh Auto и «Ключавто» уже имеют клиентов на такие услуги, подобные направления стоит развивать. Мы хотим продумать и улучшить этот сервис, - цитирует газета «Известия» слова руководителя коммерческих сервисов и продаж «Авто.ру» Романа Цупера.

Тем не менее, эксперты полагают, что сейчас большого спроса эта услуга не найдет из-за неготовности автомобилистов к покупке «втемную».

- Российский покупатель пока не будет приобретать, что нельзя потрогать, посмотреть лично. Видимо, речь будет идти о небольшой предоплате, которая останется у дилера, если сделка не состоится. Грубо говоря, стоимость доставки. В таком случае все авто дороже 2 млн рублей нужно отсечь. До этого ценового сегмента клиенты не готовы терять деньги. Возможно данный сервис будет популярен в премиальном сегменте, где цена на доставку решительно не ударит по карману потребителя, -полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

ИСТОЧНИК KP.RU