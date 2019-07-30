Мужчина два дня удерживал и насиловал школьницу после того, как она сбежала из дома

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-30T09:23:25+03:00

Семиклассница уехала из родного города, поссорившись с мамой, и оказалась в сексуальном рабстве в Подмосковье

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В подмосковном Ногинске мужчина два дня удерживал и насиловал 14-летнюю школьницу.

Семиклассница сбежала из дома в городе Ликино-Дулево еще в среду, 24 июля. После очередной ссоры с мамой девушка отправилась в Москву и там, на Казанском вокзале, познакомилась с безработным уроженцем Калмыкии 1997 года рождения.

Эта встреча стала для школьница роковой. Мужчина увез ее в подмосковный Ногинск и удерживал в съемной квартире в центре города на протяжении нескольких дней, при этом постоянно насилуя.

Тревогу забила мать девушки, которая обратилась в полицию в ночь на четверг, 25 июля, а на следующий день школьница была освобождена.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, ранее девочка уже сбегала из дома. По факту случившегося с ней инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Владелец квартиры, в которой было совершено преступление, устанавливается.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее сексуальному насилию подверглась также 14-летняя школьница из Балашихи. Гражданин Киргизии надругался над девочкой прямо в лифте жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU