Президент Украины уволил Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Артура Короля от занимаемой им должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник, 29 июля.
Причиной отстранения политика от исполнения обязанностей стала смена власти в стране.
"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - цитирует "Strana.ua" текст документа.
Король Артур родился 17 июля 1967 года. Много лет он служил в Вооруженных сил Украины, а до с 2006 по 2010 годы числился начальником Луганского пограничного отряда.
Сайт kp.ru писал, что ранее Владимир Зеленский уволил также губернаторов 15 областей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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