Президент Украины уволил Короля Артура

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-30T10:10:28+03:00

Глава Миловской районной администрации Луганской области снят с должности в связи со сменой власти в стране

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Артура Короля от занимаемой им должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник, 29 июля.

Причиной отстранения политика от исполнения обязанностей стала смена власти в стране.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - цитирует "Strana.ua" текст документа.

Король Артур родился 17 июля 1967 года. Много лет он служил в Вооруженных сил Украины, а до с 2006 по 2010 годы числился начальником Луганского пограничного отряда.

Сайт kp.ru писал, что ранее Владимир Зеленский уволил также губернаторов 15 областей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU