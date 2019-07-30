2019-07-30T10:33:40+03:00
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля

Станции зафиксировали температуру в 9,5 градусов тепла
Елена АКИМОВА
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В Москве прошла самая холодная ночь июляВ Москве прошла самая холодная ночь июляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Москве зафиксировали самую холодную ночь июля, рекорд установлен с понедельника на вторник, 30 июля. Температура воздуха в ночные часы составила всего 9,5 градусов тепла. Такие показатели были зафиксированы базовой метеостанцией столицы, которая находится на ВДНХ.

Такие данные приводит метеобюро Москвы и Московской области.

В столицу пришло общее похолодание. Несмотря на то, что на календаре лето, погодные условия больше напоминают осень. Температура воздуха даже в дневные часы не 12—15 градусов тепла, а по ночам — рекордные 4—9 градусов.

Синоптики призывают набраться терпения. Скоро ультраполярное вторжение, которое принесло с собой холод, отступит, пишет Ридус.

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о том, что температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. По его словам, похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней.

Метеорологи отмечают, что такая температура больше характерна для сентября, а не июля. Последний раз подобное было 70 лет назад, тогда было +6,1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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