2019-07-30T10:37:42+03:00
Звезды

Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате

Певица скопировала музыку из трека рэпера Flame для своей песни Dark Horse [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Американская певица Кэти ПерриАмериканская певица Кэти ПерриФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Жюри присяжных суда Лос-Анджелеса признало американскую певицу Кэти Перри виновной в плагиате. Исполнительница нарушила авторские права, скопировав музыку из трека Joyful Noise рэпера Маркуса Грея (Flame) для своей песни Dark Horse.

Оригинал был записан в 2008 году совместно с хип-хоп артистом Lecrae, а композиция Кэти Перри выпущена в 2013-м. Маркус Грей подал иск спустя год после ее релиза.

Клип Кэти Перри.

Суд пришел к выводу, что в плагиате виновата не только сама исполнительница, но и ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, а также рэпер Juicy J и звукозаписывающая компания Capitol Records.

Согласно данным Billboard, оценка ущерба будет устанавливаться во время судебного разбирательства во вторник, 30 июля. Также суд выберет меру пресечения для Кэти Перри и ее коллег.

Жертва Кэти Перри.

Сайт kp.ru писал, что видеоролик на песню Dark Horse занял первое место в списке самых популярных клипов 2014 года, а сама композиция достигла первой позиции в iTunes в 38 странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2024 году на каждого россиянина будет приходиться по 27,6 кв. метров жилья
Инна Чурикова остается в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии
Генконсул РФ: жалоб россиян на сервис в отелях Анталии стало больше
Ничего нового: эксперт оценил идею США о расширении санкций против РФ
Задержание танкера Neyma назвали провокацией против Зеленского
Засыпал деньгами и хотел поцеловать: Ковалева сняли с рейса за домогательства
Ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк
В Подмосковье мать оставила малыша в камере хранения магазина
Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию, в которую вбили гвозди
Захарова назвала безумием планы Киева создать «всемирный русскоязычный канал»
Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск
В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля
Президент Украины уволил Короля Артура
Умер ветеран советской и украинской разведки Анатолий Баронин
В России упростили порядок заключения сделок с недвижимостью
Эксперт объяснил почему в Минобороны решили возрождать расформированные подразделения