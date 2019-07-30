Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-30T10:37:42+03:00

Певица скопировала музыку из трека рэпера Flame для своей песни Dark Horse [видео]

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Жюри присяжных суда Лос-Анджелеса признало американскую певицу Кэти Перри виновной в плагиате. Исполнительница нарушила авторские права, скопировав музыку из трека Joyful Noise рэпера Маркуса Грея (Flame) для своей песни Dark Horse.

Оригинал был записан в 2008 году совместно с хип-хоп артистом Lecrae, а композиция Кэти Перри выпущена в 2013-м. Маркус Грей подал иск спустя год после ее релиза.

Клип Кэти Перри.

Суд пришел к выводу, что в плагиате виновата не только сама исполнительница, но и ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, а также рэпер Juicy J и звукозаписывающая компания Capitol Records.

Согласно данным Billboard, оценка ущерба будет устанавливаться во время судебного разбирательства во вторник, 30 июля. Также суд выберет меру пресечения для Кэти Перри и ее коллег.

Жертва Кэти Перри.

Сайт kp.ru писал, что видеоролик на песню Dark Horse занял первое место в списке самых популярных клипов 2014 года, а сама композиция достигла первой позиции в iTunes в 38 странах.

ИСТОЧНИК KP.RU