2019-07-30T11:06:47+03:00
Общество

Ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Запуск прошел в штатном режиме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракета «Союз-2.1а»Ракета «Союз-2.1а»Фото: пресс-служба Роскосмоса
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Во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Предстартовые операции и сам запуск прошли штатно, контроль старта и полета вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

«В 08:56 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан"», - говорится в заявление ведомства.

В Минобороны сообщили, что в расчётное время (09:05 мск) «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» отделился от ракеты.

Это уже третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка в этом году. Всего за пятнадцать лет с этого космодрома проведено 39 пусков ракет-носителей этой серии в вариантах 1а, 1б и 1.

Напомним, в начале июля, с космодрома Восточный на Дальнем Востоке успешно стартовала ракета Союз-2.1б с 33 спутниками. Это был первый пуск, который совершили в 2019 году в Амурской области. Запуск прошел согласно запланированного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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