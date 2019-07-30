2019-07-30T11:01:22+03:00
Происшествия

В Подмосковье мать оставила малыша в камере хранения магазина

Вскрывать ячейку для хранения вещей пришлось сотрудникам охраны
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье женщина оставила ребенка в камере хранения магазинаВ Подмосковье женщина оставила ребенка в камере хранения магазинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Сергиевом Посаде следователи проводят проверку поступка молодой матери, которая оставила двухлетнего ребенка в камере хранения в магазине. Судя по всему, женщина не планировала бросать кроху, а просто решила совершить покупку без маленького помощника.

Все произошло 29 июля 2019 года. Очевидцы рассказывают, что вызволять ребенка пришлось сотрудникам службы охраны. Они услышали детский плач, открыли дверцу и достали кроху.

Когда женщине стали задавать вопросы, она объяснила, что ребенок сам залез в шкафчик, а после не смог выбраться.

- Женщина заявила, что малыш отправил ее за покупками и остался в интересном для него месте. Я хотела заснять все на телефон, но женщина резко схватила ребенка и убежала, - рассказали очевидцы РИА «Новости»

Следователи обещают в ближайшее время провести проверку и установить все обстоятельства. Не исключено, что просто объяснениями горе-родительница не отделается, в отношении нее могут возбудить уголовное дело, сообщает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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