Засыпал деньгами и хотел поцеловать: Ковалева сняли с рейса за домогательства

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-30T11:13:45+03:00

Российского боксера обвинили в том, что он приставал к пассажирке борта Майами - Лос-Анджелес

Изменить размер текста: A A

Чемпиона Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе, россиянина Сергея Ковалева вновь обвинили в неподобающем поведении. В этот раз спортсмен якобы домогался до пассажирки рейса Майами - Лос-Анджелес, из-за чего был снят с самолета.

Инцидент произошел еще несколько недель назад, 15 июля. Одна из пассажирок пожаловалась стюардессе на то, что Ковалев к ней пристает. По словам девушки, боксер засыпал ее деньгами, после чего схватил за руку и попытался поцеловать.

Пассажирка испугалась и даже заплакала. Она заявила, что больше не чувствует себя в безопасности на борту, и тогда капитан воздушного судна попросил россиянина покинуть самолет.

Арестовывать нарушителя не стали. Расследовать данный инцидент также не планируют, передает The Athletic.

Сайт kp.ru писал, что ранее Ковалева обвинили также в избиении девушки. По словам самой пострадавшей, они познакомились на вечеринке в Калифорнии еще прошлым летом, и боксер начал за ней ухаживать, но, получив отказ, вышел из себя и пустил в ход кулаки.

ИСТОЧНИК KP.RU