2019-07-30T11:32:03+03:00
Туризм

Генконсул РФ: жалоб россиян на сервис в отелях Анталии стало больше

В ведомстве сообщили, что оказывает «посильную помощь» российским туристам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генконсул РФ: возросло число жалоб россиян на сервис в отелях АнталииГенконсул РФ: возросло число жалоб россиян на сервис в отелях АнталииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Генконсульство России в Анталии стало обращаться больше россиян с жалобами на надлежащее обслуживание в отелях. Соответствующие заявление сделал генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза, отметив, что встречаются проблемы, которые ведомство не всегда может решить.

«Речь идет, прежде всего, об уровне услуг в отелях. Эти претензии относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством... Кстати, в последнее время число таких обращений возросло», - передают РИА Новости его слова.

Рогоза предположил, что причиной такой проблемы может стать повышение цен на туруслуги, из-за чего россияне предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с хорошим качеством обслуживания.

Дипломат сообщил, что Генконсульство оказывает «посильную помощь» туристам, которые обращаются с подобными проблемами.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что турецкие отели снизили цены для россиян, поскольку недосчитались туристов после резкого повышения цен на свои услуги на фоне успешного сезона-2018. Ассоциация туроператоров России сообщили, что в июле-августе скидки в среднем составляют 10-15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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