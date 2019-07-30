2019-07-30T11:50:53+03:00
Экономика

К 2024 году на каждого россиянина будет приходиться по 27,6 кв. метров жилья

Это почти в полтора раза больше, чем в 1995 году
Елена АКИМОВА
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В ближайшие пять лет объемы строительства жилья должны серьезно увеличитьсяВ ближайшие пять лет объемы строительства жилья должны серьезно увеличитьсяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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К 2024 году обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв.метра и составит 27,6 кв.м. на человека. Это почти в полтора раза больше, чем в 1995 году. В 2018 году данный показатель был на уровне 25,1 кв.м.

Несмотря на активный рост, пока наша страна отстает от Германии, где на жителя приходится 39 кв.м. или от США – 70 кв.м. Такие данные приведены в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года.

А вот Японию (16 кв. м.), Бразилию (19 кв. м), Турцию (17 кв.м.) мы уверенно опережаем.

Улучшение показателей позволит добиться нацпроект «Жилье и городская среда». Масштабы строительства будут увеличены, а ипотека станет доступнее. Эти совокупные показатели позволят увеличить ввод жилья на 30% и поднять спрос на недвижимость. Пока же строительный рынок до конца не отправился от кризиса 2014-2015 годов, когда спрос покупателей снизился до рекордных показателей, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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