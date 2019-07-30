2019-07-30T12:05:22+03:00
Общество

Ученые нашли способ лечить расстройства психики с помощью красного вина

К такому выводу пришли исследователи из Университета Буффало в США
Елена АКИМОВА
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Ученые нашли еще один плюс красного винаУченые нашли еще один плюс красного винаФото: Евгения ГУСЕВА
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Американские ученые признали, что красное вино является эффективным средством при борьбе с психическими расстройствами. На эту тему специалисты провели большое исследование, итоги которого были опубликованы в журнале Neuropharmacology.

Исследователи отмечают, что лечебные свойства вина возникают благодаря компоненту ресвератрол. Он содержится в кожуре винограда и является природным антиоксидантом.

Чтобы не быть голословными, специалисты проверили свои выводы на мышах, которые длительное время находились в стрессовых ситуациях. В итоге в организме у грызунов выработался гормон кортикостерон, а в мозгу накопился фермент PDE4, который приводит к развитию депрессии и тревожности

Выправить ситуацию помогла пищу с винным компонентом ресвератролом, который, как оказалось, подавлял аккумуляцию в мозге PDE4 и улучшал психическое состояние мышей. Когда эксперимент подходил к концу, исследователи отметили, что уровень депрессии и тревожности у подопытных грызунов существенно снизился, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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