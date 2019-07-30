2019-07-30T12:41:18+03:00
Общество

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчётную орбиту

В Минобороны сообщили, что вся операция прошла в штатном режиме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Союз-2.1аСоюз-2.1аФото: сайт Роскосмоса.
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Во вторник, 30 июля, успешно запущенный с космодрома Плесецк спутник-связи «Меридиан» отделился от разгонного блока «Фрегат» и был выведен на расчетную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, отметив, что старт и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

«Стартовавшая во вторник 30 июля в 08:56 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат Меридиан», - говорится в сообщении ведовства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 30 июля, состоялся уже третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка в этом году. В расчётное время (09:05 мск) «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» отделился от ракеты ракета-носитель «Союз-2.1а».

Всего за пятнадцать лет с Плесецка было проведено 39 пусков ракет-носителей серии «Союз-2» в вариантах 1а, 1б и 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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