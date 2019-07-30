На Земле закончились природные возобновляемые ресурсы на 2019 год

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-30T12:29:40+03:00

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Человечество использовало уже все 100% природных возобновляемых ресурсов, которые были предназначены на весь 2019 год. В этот раз Всемирный день экологического долга пришелся на 29 июля, что стало рекордом за всю историю исчисления.

По сравнению с периодом 20-летней давности Всемирный день экологического долга - когда количество использованных за год ресурсов начинает превышать объем, который Земля способна воспроизвести, - наступает примерно на два месяца раньше. Таким образом, в 2019 году человечество использует природные ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем успевают восстанавливаться экосистемы нашей планеты, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные аналитического центра Global Footprint Network.

Специалисты предупреждают, что сложившаяся ситуация ставит под удар ресурсную безопасность людей в будущем. В частности, к последствиям неразумного потребления ресурсов относится исчезновение лесов, эрозия почвы, вымирание различных видов животных и растений, а также увеличение углекислого газа в атмосфере и повышение вероятности стихийных бедствий и природных катастроф, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU