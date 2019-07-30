2019-07-30T12:57:27+03:00
Политика

Аваков назвал Порошенко "бессовестным лжецом"

Глава МВД Украины призвал экс-президента не оправдывать свое поражение на выборах работой полиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото Zuma TASSГлава МВД Украины Арсен Аваков. Фото Zuma TASS
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал бывшего президента страны Петра Порошенко бессовестным лжецом. Так глава ведомства отреагировал на заявление политика о том, что его партия "Европейская солидарность" потерпела поражение на выборах в Верховную Рады из-за противодействия полиции.

"Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину", — написал министр у себя на странице в Facebook.

Авакова подчеркнул, что для Порошенко "лгать — как дышать", а все его усилия на посту президента концентрировались, прежде всего, на борьбе за власть и деньги. Именно поэтому, по мнению министра, политик и проигрывает. Просто народ захотел поверить не ему, а "любому честному человеку".

"Мне его не жаль. Жаль страну", - подытожил глава МВД.

Сайт kp.ru писал, что на досрочных выборах в Раду партия Порошенко заняла лишь четвертое место. Ее опередили "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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