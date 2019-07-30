Банки начали прощать незначительные долги россиянам

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-30T13:12:41+03:00

Пока к подобной практике готова лишь небольшая часть банков страны

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Российские банки стали чаще прощать свои клиентам мелкие спорные суммы, в том числе и те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.

Основными причинами такой «щедрости» банкиров можно назвать прослеживающийся среди отечественных банков рост лояльности к клиентам, а также относительно высокую стоимость разбора жалоб. Зачастую оформление взыскания с клиента обходится банкам дороже самой задолжности – полноценная работа по 1 претензии кредитным организациям стоит в среднем 700-800 рублей.

Информацию о введении автоматизации рассмотрения таких претензий пока подтвердили только в Райффайзенбанке, банке «Русский стандарт», Тинькофф-банке, Росбанке и МКБ. Большинство кредитных учреждений России пока скептически относятся к такому «всепрощению».

«Возврат клиенту некрупной суммы с пояснением, как работает услуга, за которую была взята плата, поможет повысить уровень финансовой грамотности клиента и убережёт его от подобных ситуаций в дальнейшем» - передает «Коммерсантъ» комментарий начальника управления развития клиентского опыта и обучения персонала Росбанка Мария Ковалева.

Центробанк в свою очередь одобрил подобную практику. Представители главного финансового регулятора страны отметили, что даже в случае систематического прощения клиентам их долгов, банки все равно обязаны создавать и все остальные условия для максимальной финансовой безопасности граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU