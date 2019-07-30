Еще один фигурант дела о разбое спецназа ФСБ признал свою вину

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-30T13:20:19+03:00

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Фигурант уголовного дела о разбое, майор управления "К" Федеральной службы безопасности России Александр Карелин полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.

"Мы можем говорить о причастности и участии, о признании вины и раскаянии моего подзащитного", - сказал защитник, выступая на заседании в Московском окружном военном суде во вторник, 30 июля.

По словам Слюсаренко, Карелин и его родственники прикладывают все усилия для возмещения причиненного ими ущерба. Так, на настоящий момент уже возмещена часть похищенных средств, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что задержания силовиков по делу о разбойном хищении не менее 135 миллионов рублей начались в первых числах июля 2019 года. Пятерых сотрудников ФСБ заключили под стражу, еще двоих отправили под домашний арест.

В числе обвиняемых оказались бойцы спецподразделения "Альфа", группы спецназначения "Вымпел" и оперативники Управления "К". На настоящий момент вину признали лишь пятеро из семи фигурантов дела.

ИСТОЧНИК KP.RU