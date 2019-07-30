2019-07-30T13:20:19+03:00
Происшествия

Еще один фигурант дела о разбое спецназа ФСБ признал свою вину

Александр Карелин раскаялся в содеянном и вернул часть похищенных средств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Сотрудники спецслужб ФСБ России проходят обвиняемыми по делу о хищении 136 млн рублейСотрудники спецслужб ФСБ России проходят обвиняемыми по делу о хищении 136 млн рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Фигурант уголовного дела о разбое, майор управления "К" Федеральной службы безопасности России Александр Карелин полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.

"Мы можем говорить о причастности и участии, о признании вины и раскаянии моего подзащитного", - сказал защитник, выступая на заседании в Московском окружном военном суде во вторник, 30 июля.

По словам Слюсаренко, Карелин и его родственники прикладывают все усилия для возмещения причиненного ими ущерба. Так, на настоящий момент уже возмещена часть похищенных средств, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что задержания силовиков по делу о разбойном хищении не менее 135 миллионов рублей начались в первых числах июля 2019 года. Пятерых сотрудников ФСБ заключили под стражу, еще двоих отправили под домашний арест.

В числе обвиняемых оказались бойцы спецподразделения "Альфа", группы спецназначения "Вымпел" и оперативники Управления "К". На настоящий момент вину признали лишь пятеро из семи фигурантов дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банки начали прощать незначительные долги россиянам
В Пекине выступили против создания многостороннего аналога ДРСМД
Аваков назвал Порошенко "бессовестным лжецом"
Поездка Трампа в гольф-клуб в Шотландии обошлась Госдепу в $234 тысячи
Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчётную орбиту
На Земле закончились природные возобновляемые ресурсы на 2019 год
Эксперты назвали самые популярные подержанные авто
Спецслужбы России предотвратили 17 терактов с начала года
Бывшему хоккеисту «Спартака» угрожают физической расправой
"Мне не за что краснеть": Порошенко пообещал не прятаться от правосудия
Ученые нашли способ лечить расстройства психики с помощью красного вина
К 2024 году на каждого россиянина будет приходиться по 27,6 кв. метров жилья
Инна Чурикова остается в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии
Генконсул РФ: жалоб россиян на сервис в отелях Анталии стало больше
Ничего нового: эксперт оценил идею США о расширении санкций против РФ
Задержание танкера Neyma назвали провокацией против Зеленского
Засыпал деньгами и лез целоваться: Ковалева сняли с рейса за домогательства
Ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк
В Подмосковье мать оставила малыша в камере хранения магазина
Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию, в которую вбили гвозди
Захарова назвала безумием планы Киева создать «всемирный русскоязычный канал»
Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск
Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате
В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля
Президент Украины уволил Короля Артура
Умер ветеран советской и украинской разведки Анатолий Баронин
В России упростили порядок заключения сделок с недвижимостью
Эксперт объяснил почему в Минобороны решили возрождать расформированные подразделения