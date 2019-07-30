2019-07-30T13:57:27+03:00
Общество

В августе Генпрокуратура РФ начнет проверки пенсионных фондов

Генеральная прокуратура будет обращать особое внимание на факты незаконного перевода пенсионных накоплений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В августе Генпрокуратура РФ начнет массовые проверки пенсионных фондовВ августе Генпрокуратура РФ начнет массовые проверки пенсионных фондовФото: Александр ГЛУЗ
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В августе этого года по поручению президента России Владимира Путина Генпрокуратура РФ начнет массовые проверки пенсионных фондов. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К ее организации стоит подойти с особой тщательностью», - сказал он.

Буксман отметил, что во время проверки Генпрокуратура будет обращать особое внимание на факты незаконного перевода пенсионных накоплений из пенсионного фонда России.

«Нецелевое использование должны получить правовую оценку», - заключил замгенпрокурора.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, начале июня прокуратура Западного округа Краснодара в результате проверки обнаружила, что на основании предоставленных подложных договоров злоумышленники получили на свои счета от пенсионного фонда России средства материнского капитала.

Ущерб для бюджета, нанесенный в результате противоправных действий, превысил 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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