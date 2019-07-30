Трое детей погибли в результате теракта в Кандагаре

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-30T14:24:05+03:00

ЧП случилось в провинции Кандагар на юге Афганистана Фото: REUTERS

Террористы установили бомбу на мотоцикл и подорвали ее в многолюдном месте

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В афганском городе Спин-Булдаке провинции Кандагар произошел теракт. Жертвами взрыва стали по меньшей мере трое детей, еще 23 человека пострадали.

Инцидент произошел утром во вторник, 30 июля. В пресс-службе местного правительства сообщили, что самодельная бомба была установлена на мотоцикле. Устройство привели в действие в многолюдном месте.

Среди пострадавших шестеро детей. Об их состоянии не сообщается.

Агентство Khaama Press отмечает, что взрыв произошел всего за несколько часов до того, как миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) опубликовала доклад о жертвах конфликта среди гражданского населения. Согласно документу, только в первой половине 2019 года погибли о 3812 мирных жителей, включая детей.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в афганском Кабуле прогремели сразу три взрыва. Погибли десять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU