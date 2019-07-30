2019-07-30T14:30:37+03:00
В мире

Зеленский примет участие в марше в честь Дня независимости Украины

Мероприятие пройдет в новом формате
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Зеленский примет участие в праздничном шествии на День независимости УкраиныЗеленский примет участие в праздничном шествии на День независимости УкраиныФото: REUTERS
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24 августа на Украине будет отмечаться национальный праздник – День независимости страны. В этот раз мероприятие пройдет в новом формате. Об этом на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.

- Вместо традиционного парада на центральной улице будет марш достоинств. Это мероприятие в европейском стиле должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина, - приводит его слова ТАСС.

Планируется, что по главной улице Киева пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними в марше также примут участие ветераны, медики, учителя, дипломаты и даже спортсмены. По Крещатику пройдет и сам глава государства, и все руководство страны.

Затем Владимир Зеленский выступит перед народом, после чего пройдет грандиозный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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