2019-07-30T14:35:44+03:00
Политика

В Генпрокуратуре призвали жестко пресекать действия участников незаконных акций

Ведомство планирует скорректировать организацию надзора в период подготовки к единому дню голосования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр БуксманПервый заместитель генерального прокурора РФ Александр БуксманФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман обратился к своим коллегам с призывом жестко пресекать действия участников и организаторов несанкционированных акций в период подготовки к единому дню голосования. Такая фраза прозвучала во вторник, 30 июля, на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков", - сказал замгенпрокурора.

Он также предложил временно скорректировать организацию надзора на время подготовки к выборам в Москве и других городах страны, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в центре российской столицы состоялся несогласованный с властями митинг. Из 3,5 тысячи участников акции 1075 были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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