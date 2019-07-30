2019-07-30T15:01:32+03:00
Происшествия

Колумбийский вор-трансвестит схвачен в Риме при попытке ограбить россиянку

Мужчина уже не первый раз попадает в поле зрения итальянской полиции
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Российская туристка в Риме стала жертвой очень необычного преступленияРоссийская туристка в Риме стала жертвой очень необычного преступленияФото: REUTERS
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Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который попытался сорвать украшения с российской туристки. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба итальянской полиции.

Внимание патруля привлекла сидевшая в черном спортивном костюме женщина, которая внимательно наблюдала за группами туристов на улице Виа-Дель-Тритоне. Спустя какое-то время она приблизилась к русской туристке, сорвала с шеи золотую цепочку и попыталась убежать. Но правоохранители уже были на готове и злоумышленницу тут же схватили..

Вором оказался 31-летний колумбиец. На территории Италии он находился без документов и не имел постоянного места жительства. Мужчина уже знаком местным силам правопорядка по аналогичным преступлениям.

Украшение россиянке вернули сразу после оформления протокола в ближайшем отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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