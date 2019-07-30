СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-30T15:11:38+03:00

Полиция назвала имя устроившего стрельбу в Калифорнии Фото: REUTERS

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Огонь на гастрономическом фестивале Girloy Garlic в городе Гирлой в Калифорнии открыл 19-летний американец Сантино Уильям Леган. Об этом сообщил шеф полиции Гилроя Скот Смити.

В полиции сообщили, что за четыре дня до инцидента Леган создал специальный аккаунт в Instagram, где критиковал гастрономический фестиваль и назвал бессмысленным выделение средств на его организацию. Правоохранительные органы отметили, что лексика стрелявшего характерна для сторонников идеи превосходства белой расы.

Шеф полиции также сообщил, что автомат типа "АК", из которого велась стрельба, Леган приобрел легально в штате Невада 9 июля.

Напомним, 29 июля, перебравшийся через ограждения мужчина начал стрельбу из винтовки. Полицейским удалось быстро ликвидировать нападавшего. Прибывшие наряды скорой помощи смогли спасти нескольких серьезно пострадавших, однако погибли три человека, еще 15 ранены. Один потерпевший находится в критическом состоянии.

Стрельба на Gilroy Garlic Festival 28 июля .Несколько человек получили ранения

ИСТОЧНИК KP.RU