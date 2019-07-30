Либертарианская партия отозвала заявку на митинг возле мэрии

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-30T15:21:44+03:00

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Представителей Либертарианской партии не устроили предложенные мэрией места для проведения митингов. Из-за этого они решили отозвать свою заявку на акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Чиновники хотели предоставить людям улицу Академика Сахарова. Либертарианцы же хотели собраться на Лубянской площади. Акция была запланирована на 3 августа.

"Мы прекратили переговоры (с мэрией Москвы), потому что нам предлагают только Сахарова. Мы отозвали заявление и отказались от участия в акции 3 августа", - сказала РИА Новости пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Сайт kp.ru писал, что на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 187 кандидатов. Большинство из тех, кто прошел фильтр и собрал необходимое количество подписей - представители парламентских партий. Выборы депутатов VII созыва пройдут 8 сентября. Избиратели на пять лет посадят в кресла 45 парламентариев в 45 одномандатных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU