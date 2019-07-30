СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-30T15:37:59+03:00

Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару Фото: Артем ЛЕНЦ

Рассказываем о курсах евро и доллара на 30 июля 2019

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Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 30 июля, потерял в цене 10 копеек. Стоимость европейской валюты опустилась до отметки в 70,62 рубля.

Однако американская валюта, наоборот, укрепилась по отношению к рублю. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,42 - 63,48 рубля. В итоге «американец» подорожал на 1 копейку к уровню предыдущего закрытия и его стоимость составила 63,44 рубля.

На повестке дня стоит новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся во вторник, 30 июля. Это событие может серьезно повлиять на рынок.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Шанхае американская делегация во главе с министром финансов Соединённых Штатов Стивеном Мнучини и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером обсудят соглашение о торговле между Вашингтоном и Пекином.

ИСТОЧНИК KP.RU