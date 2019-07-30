2019-07-30T15:38:39+03:00
Происшествия

14 человек отравились неизвестным газом в Подмосковье

Семь из них слегли в больницу
Григорий ЛЕОРДА
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Каким газом отравились люди пока не известно.Каким газом отравились люди пока не известно.Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА
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Семь человек были госпитализированы после отравления газом.Их положили в больницы Домодедово, Подольска и Видного. Еще семь от госпитализации отказались. ЧП случилось в Подмосковном поселке Ленинские горки. Сообщается, что все 14 человек отравились неизвестным газом.

"Пострадавшие обратились в местную амбулаторию, где им была оказана первая помощь", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

Сайт kp.ru писал о подобном ЧП в Подмосковье. В селе Ям городского округа Домодедово газом отравилась целая семья. Пострадали четыре человека. Всех с частного дома №13 "А" по улице Западной госпитализировали в "Домодедовскую центральную городскую больницу".

Среди пострадавших, по данным источника КП, тогда были Варданян С.Г. 1979 года рождения, а также три Петросяна 1954, 1956 и 1996 года рождения. Все они являются гражданами РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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