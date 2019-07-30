"Четверть оборонки": В Раде ужаснулись ценой создания русскоязычного канала на Украине

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-30T16:17:44+03:00

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Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар заявила, что 2 миллиарда на создание канала это не подъемная сумма для бюджета Украины. По ее словам, эти деньги равняются четверти оборонного бюджета.

"Из бюджета Украины надо выделить сумму, эквивалентную $2 млрд. Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, погранцов и т. д. И рекомендация. Спросите министра финансов, из каких сфер она вам эти деньги?", - написала Сюмар в Facebook.

Она отметила, что "идея, безусловно, прекрасна".

"Когда я был дилетанткой, она тоже раз побывала у меня в голове", - заключила парламентарий.

Идея принадлежит замглавы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала создание «всемирного русскоязычного телеканала» безумием.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!», - заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU