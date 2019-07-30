"Четверть оборонки": В Раде ужаснулись ценой создания русскоязычного канала на Украине
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар заявила, что 2 миллиарда на создание канала это не подъемная сумма для бюджета Украины. По ее словам, эти деньги равняются четверти оборонного бюджета.
"Из бюджета Украины надо выделить сумму, эквивалентную $2 млрд. Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, погранцов и т. д. И рекомендация. Спросите министра финансов, из каких сфер она вам эти деньги?", - написала Сюмар в Facebook.
Она отметила, что "идея, безусловно, прекрасна".
"Когда я был дилетанткой, она тоже раз побывала у меня в голове", - заключила парламентарий.
Идея принадлежит замглавы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала создание «всемирного русскоязычного телеканала» безумием.
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!», - заявила она.
ИСТОЧНИК KP.RU